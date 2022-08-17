В сентябре пенсионеров ждет прибавка 5 000 рублей — озвучено единственное условие

Уже в сентябре российские пенсионеры могут рассчитывать на серьезную прибавку к пенсии. Коснется она даже работающих пожилых людей. При этом трудовой стаж учитывать не будут.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, рассчитывать на выплату могут пенсионеры, у которых есть иждивенец.