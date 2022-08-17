В сентябре пенсионеров ждет прибавка 5 000 рублей — озвучено единственное условие

Уже в сентябре российские пенсионеры могут рассчитывать на серьезную прибавку к пенсии. Коснется она даже работающих пожилых людей. При этом трудовой стаж учитывать не будут.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, рассчитывать на выплату могут пенсионеры, у которых есть иждивенец.
«Как правило, речь идет о ребенке, который находится на содержании у пенсионера. Если ребенок несовершеннолетний, никаких особых документов представлять не нужно. Если старше 18 лет, но младше 23 лет, понадобится справка из вуза, где ребенок учится на очной форме, а также различные доказательства иждивения, например, чеки из магазинов о покупках для него», — рассказала Киреева PRIMPRESS.
Примечательно, что за каждого ребенка Пенсионный фонд доплатит по 2410 рублей. А если детей двое, то выплата увеличится в два раза.