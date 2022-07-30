В Сбере рассказали, что будет с курсом доллара с 1 августа

Российские экономисты предполагают, что в скором времени курс доллара по отношению к рублю может укрепиться. Другие считают, что американская валюта вновь ослабнет.
Тем временем эксперты профильного подразделения Сбербанка заявили, что данный процесс уже предопределен, а результат будет виден 1 августа.
«Экспортеры сейчас продолжают продавать валюту, что, по идее, должно было поддержать рубль. Но при этом спрос на валюту сильно вырос в условиях необходимости погашения валютных долгов. Одновременно с этим стоит констатировать, что период налоговых выплат завершился, а потому потенциал для укрепления рубля тоже оказался исчерпан», - пишет PRIMPRESS.
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Аналитики подчеркивают, что курс доллара в ближайшие дни составит 60-61 рубль.