В Сбере рассказали, что будет с курсом доллара с 1 августа

Российские экономисты предполагают, что в скором времени курс доллара по отношению к рублю может укрепиться. Другие считают, что американская валюта вновь ослабнет.

Тем временем эксперты профильного подразделения Сбербанка заявили, что данный процесс уже предопределен, а результат будет виден 1 августа.