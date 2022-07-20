В рубли переводить не хочет: Собчак взвыла от низкого курса доллара!

Ксения Собчак рассказала поклонникам в своем телеграме, что еще в конце 90-х поклялась, что не будет хранить свои сбережения в рублях, дескать это ненадежно. И всю жизнь заработанное переводит в доллары. Однако сейчас ей понадобились средства, а нынешние условия ей совсем невыгодны.

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По словам Собчак, многие банки стали брать деньги за хранение долларов, за рубеж их вывести нельзя, а перевезти иностранную валюту в отечественную при нынешнем курсе в 55 рублей просто невыгодно!

Вот и получилось, что мечтавшая выиграть на покупке иностранной валюты Ксения Собчак осталась у разбитого корыта.