В российских магазинах будут продавать просроченные продукты

В российских магазинах появится больше просроченных продуктов. Ритейл-компания «Магнит» планирует сократить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны.

Основная цель торговой сети — снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году. Для этого будет предпринято несколько шагов. Оптимизирование закупок у поставщиков, передача продуктов на переработку, а также продажа просроченных продуктов контрагентам.

Как отмечается, благодаря таким шагам компания значительно снизит свои расходы. Сейчас ритейлер находится в поиске тех, кто будет заинтересован данной инициативой, сообщают «Известия».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что пилотный проект будет проведен в рамках действующего законодательства.