В России запретят выезд на самокате на пешеходный переход

Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (самокаты, сегвеи, гироскутеры и т.п.), пересекать дороги по пешеходным переходам.

О документе стало известно из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева. Ранее последний обратился в Минтранс с предложением установить для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом в 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов. Но, как оказалось, чиновники уже придумали ограничение по данной теме.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым», — цитирует РИА Новости первого замминистра Андрея Костюка.

По словам чиновника, такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Когда документ примут, новый запрет войдет в постановление правительства от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения». На сегодняшний день проект готовится к внесению в правительство РФ.

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