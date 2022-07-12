В России зафиксирован ажиотажный спрос на визы в Финляндию

Записаться на получение разрешительного документа можно уже только на вторую половину августа.
Россияне бросились получать визы в Финляндию

Россияне бросились получать визы в Финляндию. Фото: Global Look Press

Эксперты зафиксировали повышенный спрос на получение виз в Финляндию. Произошло это с того момента, как было объявлено об открытии сухопутных границ.

По словам исполнительного директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, запись идет уже на вторую половину августа.

«Есть, как оценивали наблюдатели туристического рынка, ажиотажный спрос на финские визы. В Петербурге невозможно уже записаться, только на вторую половину августа», — отметила Майя Ломидзе.

Она добавила, что спрос, конечно же, не такой, как в 2019 году, но тем не менее возможность поехать в Финляндию и Эстонию очень порадовала российских любителей путешествовать.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По материалам «Говорит Москва».

Смотрите также

 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  