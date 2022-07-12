В России зафиксирован ажиотажный спрос на визы в Финляндию

Эксперты зафиксировали повышенный спрос на получение виз в Финляндию. Произошло это с того момента, как было объявлено об открытии сухопутных границ.

По словам исполнительного директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, запись идет уже на вторую половину августа.

«Есть, как оценивали наблюдатели туристического рынка, ажиотажный спрос на финские визы. В Петербурге невозможно уже записаться, только на вторую половину августа», — отметила Майя Ломидзе.

Она добавила, что спрос, конечно же, не такой, как в 2019 году, но тем не менее возможность поехать в Финляндию и Эстонию очень порадовала российских любителей путешествовать.