В России в оборот вернут бумажные пяти- и десятирублевки

В Центробанке объявили, что бумажные пяти- и десятирублевые купюры возвращаются. Возобновить их обращение в России решили уже в конце текущего года.

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Так власти намерены снизить расходы на производство наличных. Металл, который в свое время вытеснил бумажные пятерки и десятки, подорожал. Проблемы с износом бумажных денег теперь в прошлом – благодаря современным технологиям изготовления наличные будут служить дольше, пишут «Известия».

Напомним, печатать бумажные десятки и пятерки перестали в 2013 году. Возобновлять из производство будут по образцу 1997 года.