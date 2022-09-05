«В России в два раза дешевле»: Курбан Омаров позлорадствовал над ростом цен в Англии

Блогер Курбан Омаров, бывший муж Ксении Бородиной, пристально следит за мировыми событиями на фоне происходящего на юго-востоке Европы. В новой публикации мужчина показал инфографику, согласно которой цены на продукты в супермаркетах Англии ползут вверх, а в российских – падают.

«The Sun опубликовал сравнение по инфляции продуктовых товаров в Британии и России. Оказалось, что продукты в России стоят в два раза дешевле, чем в Англии», - сообщил в Telegram блогер.

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Омаров позлорадствовал, что англичане сами себе «выстрелили в ногу», причем несколько раз - их санкционная политика сыграла злую шутку.