В России предложили разрешить тратить маткапитала на покупку автомобиля

Кроме того, глава «АвтоВАЗа» заявил, что предприятие планирует возобновить выпуск машин с технологией ABS, а объемы производства достигнут в ближайшем будущем 800 тысяч автомобилей в год, пишет ТАСС.

На данный момент сумма материнского капитала при рождении первенца составляет 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка выплата составит 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если его оформляла.

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Напомним, что Банк России с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Также возможно что «вторичка» лишится ипотеки.