В России появится специальный вклад для льготников и многодетных семей

В России в самое ближайшее время может появиться специальный вклад для льготников. Пока российские банки по каким-то причинам обходят малозащищенные слои населения стороной, однако этому может быть положен конец.

Как отметили в одном из российских банков, государство сегодня может субсидировать такую ставку. Каким именно категориям населения позволят открывать такие депозиты — вопрос пока открытый.

Согласно предложению банка, сберегать на особых условиях должны как минимум многодетные семьи и социально незащищенные слои населения, сообщает Baza.

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Напомним, что государство предпринимает меры, чтобы в России росла рождаемость. При рождении нескольких детей предусмотрены различные льготы. В том числе — материнский капитал.