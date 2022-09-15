В России появился новый официальный праздник

В России будет учрежден День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Проще говоря, День работника Роспотребнадзора.

Председатель Правительства Михаил Мишустин распорядился закрепить праздничную дату за 15-м сентября. Именно в этот день в 1922 году Советом народных комиссаров РСФСР был утвержден декрет «О санитарных органах республики». С тех пор работники санитарно-эпидемиологической службы считали этот день своим профессиональным праздником, но до настоящего времени он не был включен в официальный общероссийский перечень праздничных дат.