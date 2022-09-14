В России появилась возможность получить работающие карты Visa и Mastercard

Коммерческий банк «Кыргызстан» предложил россиянам оформить карту Visa или Mastercard для платежей за границей. Для этого нужно обратиться в его представительство в Москве. Сначала оформят виртуальную карту, а через 5 дней доставят и физический именной пластик. Стоит это 17 500 рублей, из которых 12 000 — это годовое обслуживание.

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Также можно оформить в России карту китайской системы UnionPay. По данным Ассоциации туроператоров России, некоторые банки требуют за срочный выпуск таких карт до 50 тысяч рублей. Путешественники могут отправится в другую страну, чтобы самим забрать карту. Российские туроператоры предлагают оформить карту Visa или Mastercard, например, в Узбекистане, пишет НТВ.

Рабочую карту можно оформить в Киргизии, Беларуси, Турции, Казахстане или Таджикистане — почти все они работают в Apple Pay.