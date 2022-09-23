В России поднимают тарифы на ЖКХ: индексацию направят на нужды страны

Тарифы за коммунальные услуги на территории РФ вырастут раньше запланированного. Цены на ЖКХ взлетят уже с 1 декабря 2022 года вместо запланированного изменения тарифов в июле 2023 года.
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Повышение произойдет уже второй раз за год. Предельный уровень роста не превысит 9%, утверждают в Минэкономразвития.
Вместе с тем правительство обещает не менять стоимость услуг до июля 2024 года. По подсчетам, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля.
Как рассказали в министерстве, опережающая индексация будет потрачена на обновление теплотрасс, водопроводов и прочих объектов.
Источник: РБК