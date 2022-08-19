В России на 20 процентов подешевеет стоимость авиабилетов

Как заметил эксперт, компенсировать потери авиакомпаний будет именно государство. В то же время он подчеркнул, что на будущее перспективы пока туманны. Стоимость билетов может вырасти в два раза, если государство откажется от помощи авиакомпаний, сообщает radiosputnik.ria.ru.

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Напомним, что средняя стоимость авиабилетов экономкласса по России в начале августа составила 7770 рублей, что на 700 рублей меньше, чем было в мае. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.