В России на 20 процентов подешевеет стоимость авиабилетов

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что осенью стоимость авиабилетов уменьшится на 20 процентов. Дело в том, что президент России Владимир Путин поставил авиакомпаниям задачу перевезти 100 миллионов пассажиров в этом году. На данный момент, по официальным данным, перевезли около 51 миллиона человек.
«Если авиакомпании ее выполнят, то они получат от государства поддержку, покрывающую часть их затрат. Для выполнения этой задачи стоимость авиабилетов в осенние месяцы будет стремиться вниз. Более доступными станут Сочи, Карелия, Алтай и другие популярные направления».
Как заметил эксперт, компенсировать потери авиакомпаний будет именно государство. В то же время он подчеркнул, что на будущее перспективы пока туманны. Стоимость билетов может вырасти в два раза, если государство откажется от помощи авиакомпаний, сообщает radiosputnik.ria.ru.
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Напомним, что средняя стоимость авиабилетов экономкласса по России в начале августа составила 7770 рублей, что на 700 рублей меньше, чем было в мае. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.