В России могут запретить переводы свыше десяти тысяч рублей

Представители Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России предложили замораживать переводы свыше десяти тысяч рублей для борьбы с мошенниками.

Как отмечают инициаторы идеи, чтобы перевести большую сумму, то нужно будет пройти дополнительную идентификацию или ввести фиксированный ПИН-код.

Такая же система может коснуться получения кредитов. Дело в том, что иногда их могут оформить без согласия заявителя.

Однако вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что такой шаг обернется огромными расходами. Причем как для клиентов, так и для финансовых организаций, сообщают «Известия».

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Напомним, что по данным Центробанка средняя сумма переводов в России составляет 5,6 тысячи рублей. Такие данные по результатам первого квартала нынешнего года.