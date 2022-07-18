В реальных магазинах, а не онлайн! Где, когда и как можно попасть на распродажи H&M

Шведская группа компаний H&M решила не повторять ошибок торговой марки IKEA и не устраивать онлайн-распродаж после объявления об уходе из России.

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Приобрести скидочный товар россиянам удастся в реальных магазинах в августе. Бренд временно откроет торговые точки специально для этого. Как пояснили в компании, процесс открытия торговых залов будет проходить поэтапно и продолжится до конца месяца, когда большая часть продукции будет распродана.

Уточняется, что онлайн-торговля не будет в это время действовать.

Напомним, в шведскую группу H&M, кроме одноименного бренда и H&M Home, входят также марки COS, Monki, Other Stories, Weekday, Arket.