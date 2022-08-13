В размере 10 тысяч рублей: новое пособие от ПФР придет 13-14 августа

На деньги могут рассчитывать те, кто воспитывает детей школьного возраста.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Уже 13 и 14 августа, несмотря на выходные, многие россияне получат долгожданное денежное пособие от Песионного фонда.

По словам специалистов ведомства, деньги назначаются тем, кто воспитывает детей школьного возраста – от восьми до 17 лет.  Одно из главных требований – уровень доходов семьи не должен превышать установленный в регионе прожиточный минимум. Размер начислений составляет около 10 тысяч рублей.

Тем семьям, кому выплата уже назначена, смогут получить ее 13 и 14 августа несмотря на выходные дни. Сделать это можно на почте, если отделение работает по такому графику. Об этом пишет PRIMPRESS.

 

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