В работе мобильного приложения Сбербанка случился непредвиденный сбой

В работе «Сбербанк онлайн» случился крупный сбой. Об этом сообщают клиенты кредитной организации.

Отмечается, что у клиентов появляется сообщение «отсутствует соединение с Интернетом» и необходимо воспользоваться другой сетью.

В самом банке в курсе проблемы и сейчас занимаются ее решением, сообщает ТАСС.

«В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», - сообщает пресс-служба Сбербанка в «Телеграм».

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Напомним, в Сбербанке регулярно возникают сложности в работе. Непредвиденные сбои в мобильном приложении уже давно обычное явление.