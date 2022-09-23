В противовес Финляндии: Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

Финляндия долго держалась относительно запрета для въезда в страну россиянами в то время, как другие европейские страны (Балтии – в первых рядах) заявляли об ограничениях. Однако и они продавились.
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В ближайшее время Финляндия закроется для всех российских туристов с любыми шенгенскими визами. Это относится и к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран.
Вместе с тем Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Кроме того, страна не согласится на введение санкций ЕС против России в энергетике и ядерной сфере.
Источник: ТАСС.