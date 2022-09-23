В противовес Финляндии: Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

В ближайшее время Финляндия закроется для всех российских туристов с любыми шенгенскими визами. Это относится и к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран.

Вместе с тем Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Кроме того, страна не согласится на введение санкций ЕС против России в энергетике и ядерной сфере.

Источник: ТАСС.