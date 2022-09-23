В противовес Финляндии: Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

Ранее финны заявляли, что будут разрешать гражданам РФ транзит через свою страну.
Венгрия решила не закрывать свою границу для россиян.

Венгрия решила не закрывать свою границу для россиян. Фото: Global Look Press

Финляндия долго держалась относительно запрета для въезда в страну россиянами в то время, как другие европейские страны (Балтии – в первых рядах) заявляли об ограничениях. Однако и они продавились.

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В ближайшее время Финляндия закроется для всех российских туристов с любыми шенгенскими визами. Это относится и к тем, кто путешествует по шенгенским визам, ранее выданным Финляндией, и к тем, кто путешествует по шенгенским визам других стран.

Вместе с тем Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам, рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Кроме того, страна не согласится на введение санкций ЕС против России в энергетике и ядерной сфере.

Источник: ТАСС.

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