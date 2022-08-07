В пределах десяти рублей: в каких границах будет балансировать пара рубль\доллар в ближайшие недели

Август в России традиционно считается месяцем переломным. В том числе, и в экономике. Демонстрировавший укрепление рубль в этом месяце, увы, скорее всего, начнет катастрофически сдавать позиции.

Аналитики утверждают, что в ближайшие недели рубль будет только дешеветь. Ситуацию на внутреннем валютном рынке определяет ряд важных факторов.

В частности, на днях ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты еще на 6 месяцев - до 9 марта. Кроме этого, банкам разрешено вводить отрицательные ставки на валютные счета юридических лиц. Есть опасения, что будут введены санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ).

В этом случае будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся биржевые торги долларом и евро.

«В ближайшие недели пара доллар/рубль будет находится в границах 55-65», - полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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По материалам MK.RU.