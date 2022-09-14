В правительстве отреагировали на внезапную смерть Владимира Сунгоркина

По словам Чернышенко, Сунгоркин объективно и ярко освещал значимые для страны вопросы, постоянно внедряя передовые цифровые технологии. Это было залогом успеха его команды, сообщает kp.ru.

Заметим, что соболезнования родным и близким Сунгоркина также выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.