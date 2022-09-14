В правительстве отреагировали на внезапную смерть Владимира Сунгоркина

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выразил глубочайшие соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.
«Уход Владимира Николаевича из жизни — большая потеря для российской журналистики. Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, учителем и наставником для тысяч молодых журналистов. Под его руководством «Комсомолка» стала одним из крупнейших медиа-холдингов не только в масштабах страны, но и на международном уровне».
По словам Чернышенко, Сунгоркин объективно и ярко освещал значимые для страны вопросы, постоянно внедряя передовые цифровые технологии. Это было залогом успеха его команды, сообщает kp.ru.
Заметим, что соболезнования родным и близким Сунгоркина также выразил глава Крыма Сергей Аксенов.
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Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.