В ПФР рассказали, кто из россиян может «докупить» себе стаж

Жители России могут «докупить» себе стаж при нехватке пенсионных коэффициентов.

Как рассказали в ПФР по Москве и Московской области, взносы на пенсию формируют работодатели. Однако порой сами граждане делают взносы. Таким способом формируют свою пенсию самозанятые и россияне, работающие за границей.

Специалисты пояснили, что минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда, установленного на начало финансового года и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз, сообщает 1prime.ru.

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Напомним, что максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз.

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