В Петербурге 14-летний школьник погиб от удара шайбы на хоккейной тренировке

11 августа в Санкт-Петербурге произошла трагедия. На тренировке команды местной хоккейной школы СКА в результате несчастного случая погиб 14-летний спортсмен Всеволод Малков.

«Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца. Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось», — описали происшествие на сайте спортивной школы.

Хоккейный клуб СКА выразил глубочайшие соболезнования родителям, близким и друзьям мальчика, а также пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего. В организации обещали провести внутреннее расследование всех обстоятельств трагедии.

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