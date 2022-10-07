В октябре россиянам дадут по 3-5 тысяч рублей: куда подать заявление (проще не бывает)

В октябре россияне смогут получить по 3-5 тысяч, если их среднедушевой доход будет ниже величины прожиточного минимума в регионе их проживания.

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Например, в Приморском крае малоимущие граждане, чей доход ниже 18 054 рублей, могут получить по 3 тысячи денежной компенсации, если они понесли расходы на приобретение жизненно необходимых товаров, лекарств, а также потратились на вещи в связи с рождением ребенка. 5 тысяч здесь дадут, если люди понесли расходы в связи со смертью члена семьи или рождением ребенка.

Предусмотрены и более крупные компенсации. 10 тысяч дадут тем людям, которые пострадали от стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Обратившись в МФЦ с заявлением, можно уже в октябре получить денежные средства (размер уточняется на местах).