В обход санкций: правительство Израиля поможет российским иммигрантам вывести деньги из России

Министерство финансов Израиля намерено оказать помощь иммигрантам из России, оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за санкций.

В частности, люди не могут вывести деньги с российских счетов на израильские и фактически оказались лишенными средств к существованию.

В Израиле сейчас проживают 57 тысяч российских пенсионеров, которые в настоящее время испытывают проблемы с получением пенсий из России.

Глава израильского Минфина Авигдор Либерман в ближайшее время намерен провести совещание с чиновниками министерства и Банка Израиля.

Известно, что он будет просить о смягчении ограничений местными кредитными организациями, чтобы «ни в чем не повинные люди, проживающие в Израиле», смогли перевести себе денежные средства из России.

Стоит отметить, что Израиль санкций против России не вводил, но соблюдает санкции своих союзников — США и Европы.

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По материалам Reuters.