В ночь на 5 сентября в Москве и европейской части России ожидаются заморозки до -2

В ночь с воскресенья на понедельник (4-5 сентября) в Москве и европейской части России ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Как рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, речь идет о Москве, Московской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Калужской, Тульской, Рязанской и Владимирской областях. В Поволжье тоже ожидаются заморозки, а также в Мордовии, в Кировской и Нижегородской областях.