В ночь на 5 сентября в Москве и европейской части России ожидаются заморозки до -2

В ночь с воскресенья на понедельник (4-5 сентября) в Москве и европейской части России ожидаются заморозки до минус 2 градусов.
Как рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, речь идет о Москве, Московской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Калужской, Тульской, Рязанской и Владимирской областях. В Поволжье тоже ожидаются заморозки, а также в Мордовии, в Кировской и Нижегородской областях.
По словам синоптика, в ближайшие несколько дней температура будет ниже нормы во всей европейской части России на 3-4 градуса. Похожий прогноз дает и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Грядущая неделя принесет жителям Русской равнины еще больше ощущения осени! С понедельника до четверга включительно в атмосфере региона будут господствовать северные течения, которые принесут с собой из акватории арктических морей холод, густые низкие облака и дожди», - цитирует Тишковца ТАСС.
«Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 1-6 градусов, а в дневная температура не превысит плюс 7-12 градусов, что на 6-7 градусов ниже положенной по климату нормы. В условиях повышенной влажности и плотного ветра будет казаться, что на 2-3 градуса холоднее, чем есть на самом деле».
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