В Москву придет аномально теплая осень: метеорологи удивили прогнозом погоды на октябрь

Начиная с 7 октября наконец прекратятся дожди. Станет солнечно, сухо и очень тепло: в пятницу и субботу днем +15… +16 градусов, что на 2–3 градуса теплее климатической нормы.

Хорошую погоду принесет антициклон, центр которого расположен над Нижней Волгой.

9 октября и 10 октября у золотой осени будет перерыв, но тепло сохранится, +14 градусов, но облачно и с небольшими дождями.

А со вторника вновь установится ясная и сухая погода. Днем будет +13… +14 градусов. А вот по ночам на грани заморозков, по области воздух будет остывать до ноля. Похолодание начнется только после 20 октября, пишет центра «Фобос».