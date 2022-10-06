В Москву придет аномально теплая осень: метеорологи удивили прогнозом погоды на октябрь

Погода в этом году капризная. Москвичи сначала не могла дождаться лета, а потом то изнывали от жары, то едва могли добраться домой из-за ливней. Осень настала сразу 1 сентября. Школьники почувствовали резкое похолодание. И хоть многие ждали начала бабьего лета, но его так и не случилось.
Но теперь синоптики Московского метеобюро и центра «Фобос» порадовали прогнозом жителей Москвы. Они сообщили, что уже скоро потеплеет и выглянет солнце. Перед началом зимы москвичи наладятся настоящей золотой осенью.
Начиная с 7 октября наконец прекратятся дожди. Станет солнечно, сухо и очень тепло: в пятницу и субботу днем +15… +16 градусов, что на 2–3 градуса теплее климатической нормы.
Хорошую погоду принесет антициклон, центр которого расположен над Нижней Волгой.
9 октября и 10 октября у золотой осени будет перерыв, но тепло сохранится, +14 градусов, но облачно и с небольшими дождями.
А со вторника вновь установится ясная и сухая погода. Днем будет +13… +14 градусов. А вот по ночам на грани заморозков, по области воздух будет остывать до ноля. Похолодание начнется только после 20 октября, пишет центра «Фобос».