В Москве загрязнение воздуха от пожаров превысило загрязнение от заводов и транспорта

Дым от пожаров, окутавший Москву в середине августа, оказался совсем не безобидным. Из-за него содержание черного углерода в столичном воздухе выросло до десяти раз, а 21-го и 22-го числа так вообще превышало загрязнение воздуха от выбросов транспорта и промышленности!

«Ночью и утром 17 и 18 августа концентрация черного углерода дымов пожаров (BCbb) практически сравнялась с концентрацией черного углерода в эмиссиях транспорта и промышленных установок (ВСff). А 21 и 22 августа ночью и до полудня наблюдалось уникальное для Москвы явление значительного превосходства BCbb над ВСff», — цитирует ТАСС пресс-службу географического факультета МГУ.

«Концентрация органического углерода возросла в максимуме в десять раз и достигла 18 августа уровня 42 микрограмм в кубометре. Для сравнения: среднее значение содержания органического углерода до начала пожаров составляло 4 микрограмма в кубометре».