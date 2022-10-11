В Москве задержан внук Зюганова

Во вторник, 11 октября, в Москве полицейские задержали внука Геннадия Зюганова, Леонида. Молодой человек решил уехать с заправки, не оплатив бензин.

Леонид приехал заправить свою машину Infinity, приложил карту к терминалу и уехал, не дождавшись свершения операции. Автомат выдал ошибку, оплата не прошла.

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Работники заправки посмотрели по камерам номера машины и обратились в правоохранительные органы.

Сейчас с Зюгановым ведут беседу, передает Baza.