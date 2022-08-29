В Москве уже 1 сентября ожидается «глубокая осень»

1 сентября Москву ожидает аномальное похолодание. Жаркое лето кончится очень быстро, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг будет значительное похолодание. Если сравнить с погодой в воскресенье, то температура понизится сразу на 15-18 градусов. Будет максимум 15 градусов в Москве, по области — 12-17 градусов. 2 сентября ночью прогнозируется 3-8 градусов, а днем — не выше 15 градусов».

«То есть это не ранняя осень, а такая глубокая», — цитирует метеоролога ТАСС.