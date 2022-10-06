В Москве требуется все больше парикмахеров и мастеров маникюра

В Москве наблюдается резкое повышение спроса на услуги работников бьюти-индустрии. Особенно это касается парикмахеров (спрос вырос на 57%) и мастеров маникюра и педикюра (+56%).

Надо сказать, повышается не только спрос, но и предложение: на «Авито» резко увеличилось количество объявлений от профессиональных бьюти-мастеров. Кроме того, стало значительно больше предложений от визажистов и мастеров тату-салонов.

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Такие специалисты могут устроиться в салон или работать в рамках частной практики. И в последнее время (начиная с периода пандемии в 2020 году) многие мастера выбирают именно частную практику: арендуют кабинет или студию, куда приглашают клиентов, сообщает издание «РИАМО».