В Москве предложили снести около сотни торговых центров

Выступая в рамках просветительского марафона 2 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют сносить торговые центры, хотя подобные предложения регулярно поступают.

«За последние полгода ко мне пришло заявок на ликвидацию торговых центров где-то около сотни, наверное: «нерентабельно, давайте мы снесем и построим здесь жилой дом». Мы этого делать не будем», - цитирует градоначальника Москвы ТАСС.

«В торговых центрах, если вы заметили, появляются первоклассные центры оказания услуг, появляется спорт, появляются детские игровые площадки, много-много чего. Торговые центры превращаются в некую другую реальность, там уже меньше торговли, больше услуг, развлечений, - это такие культурные центры».