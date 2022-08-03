В Москве появилось приложение, в котором можно заказать бескорыстную помощь

В магазинах приложений появился «агрегатор добра» — благотворительная платформа, призванная объединить тех, кто нуждается в помощи, и неравнодушных людей, готовых помочь.
Приложение получило название «ЗаДело» и пока что действует на территории Москвы. Его создатели хотят увеличить число волонтеров и передать молодому поколению идеи взаимопомощи и поддержки.
Суть в том, что нуждающийся человек (пенсионер, инвалид, многодетный родитель, пострадавший от пожара и т.п.) сможет опубликовать свою просьбу, а неравнодушный пользователь бескорыстно придет к нему на помощь. И все это в пару кликов.
«Одним из ярких примеров подобных случаев стал взрыв газа в многоквартирном доме Москвы, когда сотни людей одномоментно оказались на улице. Многим требовалось место для ночлега, теплая одежда, постельное белье, психологическая помощь. Мобильное приложение «ЗаДело» станет коммуникационным звеном добровольцев и нуждающихся в помощи, позволит структурировать и оперативно оказывать адресную помощь. Мобильное приложение также позволит собирать средства на ликвидацию последствий ЧС», — говорится на сайте проекта.
Объявления от нуждающихся в помощи будут размещены в приложении как в виде списка, так и на карте, чтобы можно легко найти ближайшего пользователя.
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