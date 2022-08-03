В Москве появилось приложение, в котором можно заказать бескорыстную помощь

В магазинах приложений появился «агрегатор добра» — благотворительная платформа, призванная объединить тех, кто нуждается в помощи, и неравнодушных людей, готовых помочь.

Приложение получило название «ЗаДело» и пока что действует на территории Москвы. Его создатели хотят увеличить число волонтеров и передать молодому поколению идеи взаимопомощи и поддержки.

Суть в том, что нуждающийся человек (пенсионер, инвалид, многодетный родитель, пострадавший от пожара и т.п.) сможет опубликовать свою просьбу, а неравнодушный пользователь бескорыстно придет к нему на помощь. И все это в пару кликов.