В Москве обещают ливень и сильный ветер 18-19 сентября

На Москву снова надвигается непогода.

Как сообщает столичный комплекс городского хозяйства, по прогнозам синоптиков, после 21 часа 18 сентября и весь день 19 сентября в городе ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра до 18-25 метров в секунду.

Москвичей просят быть внимательными, находясь на улице во время ненастья.