В Москве обещают ливень и сильный ветер 18-19 сентября

Жителям столицы снова придется бороться с ненастьем.
Дождь в Москве

Дождь в Москве. Фото: Global Look Press

На Москву снова надвигается непогода.

Как сообщает столичный комплекс городского хозяйства, по прогнозам синоптиков, после 21 часа 18 сентября и весь день 19 сентября в городе ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра до 18-25 метров в секунду.

Москвичей просят быть внимательными, находясь на улице во время ненастья.

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Главное управление МЧС по Москве также опубликовало штормовое предупреждение. Водителям рекомендуют не разгоняться и увеличить дистанцию между автомобилями. Избегать внезапных маневров на дороге и не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

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