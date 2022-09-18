В Москве обещают ливень и сильный ветер 18-19 сентября

На Москву снова надвигается непогода.
Как сообщает столичный комплекс городского хозяйства, по прогнозам синоптиков, после 21 часа 18 сентября и весь день 19 сентября в городе ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра до 18-25 метров в секунду.
Москвичей просят быть внимательными, находясь на улице во время ненастья.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Главное управление МЧС по Москве также опубликовало штормовое предупреждение. Водителям рекомендуют не разгоняться и увеличить дистанцию между автомобилями. Избегать внезапных маневров на дороге и не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.