В Минтруде назвали новую цифру индексированной пенсии: она может стать больше после 1 января

Ранее говорилось о планах проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров на 5,6%.
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Однако в настоящее время Минтруд говорит о том, что эта цифра может стать еще больше. Ведомство подготовило новый законопроект, и в нем очередная индексация будет составлять уже 6,8%.
В то же время не исключается, что этот показатель не является итоговым. С 1 января следующего года размер пенсии может оказаться еще больше. Все зависит от инфляции в 2022 году, которую в начале 2023 года должен обнародовать Росстат. Об этом рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Источник: day.ru.