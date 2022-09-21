В Минтруде назвали новую цифру индексированной пенсии: она может стать больше после 1 января

Социальные пособия способны удивить бывших трудящихся.
Неработающих российских пенсионеров ждет новогодний сюрприз.

Неработающих российских пенсионеров ждет новогодний сюрприз. Фото: Global Look Press

Ранее говорилось о планах проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров на 5,6%.

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Однако в настоящее время Минтруд говорит о том, что эта цифра может стать еще больше. Ведомство подготовило новый законопроект, и в нем очередная индексация будет составлять уже 6,8%.

 

В то же время не исключается, что этот показатель не является итоговым. С 1 января следующего года размер пенсии может оказаться еще больше. Все зависит от инфляции в 2022 году, которую в начале 2023 года должен обнародовать Росстат. Об этом рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Источник: day.ru.

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