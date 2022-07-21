В Минсельхозе нашли достойного конкурента чаю и кофе на полках магазинов

Минсельхоз России поддержал Союз производителей иван-чая в вопросе о том, что это растение имеет высокий потенциал для продаж в нашей стране.

«Напиток из кипрея узколистного, который с давних времен готовят в России, действительно очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет жажду. В общем, обладает всеми качествами для того, чтобы «подвинуть» обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине», - говорится в Telegram-канале министерства.