В Минобороны России заявили об отсутствии ограничений на передвижение граждан при частичной мобилизации

Вот уже несколько дней в России проходит частичная мобилизация. Многие россияне уже получили повестки и отправились в военкомат. Тем временем, компания «Аэрофлот» объявила, что полностью вернет деньги за купленные билеты, если они были приобретены до 21 сентября. А в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате для мобилизованных граждан.
При этом были скуплены авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны. На границе с Грузией появились пробки из машин, так как появилось большое количество граждан, которые решили покинуть страну.
Однако 26 сентября в Минобороны России заявили, что при частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.
«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — отмечается в Telegram-канале Минобороны.
В этот же день Дмитрий Песков также сделал заявление. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось.