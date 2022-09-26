В Минобороны России заявили об отсутствии ограничений на передвижение граждан при частичной мобилизации

Также Дмитрий Песков прояснил, будут ли закрывать границы.
Военный билет

Фото: Global Look Press

Вот уже несколько дней в России проходит частичная мобилизация. Многие россияне уже получили повестки и отправились в военкомат. Тем временем, компания «Аэрофлот» объявила, что полностью вернет деньги за купленные билеты, если они были приобретены до 21 сентября. А в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате для мобилизованных граждан.

При этом были скуплены авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны. На границе с Грузией появились пробки из машин, так как появилось большое количество граждан, которые решили покинуть страну. 

Однако 26 сентября в Минобороны России заявили, что при частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — отмечается в Telegram-канале Минобороны.

В этот же день Дмитрий Песков также сделал заявление. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  