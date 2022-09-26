В Минобороны России заявили об отсутствии ограничений на передвижение граждан при частичной мобилизации

При этом были скуплены авиабилеты на ближайшие рейсы в безвизовые страны. На границе с Грузией появились пробки из машин, так как появилось большое количество граждан, которые решили покинуть страну.

Однако 26 сентября в Минобороны России заявили, что при частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.