В Минобороны рассказали, кого не будут призывать в рамках частичной мобилизации

Министерство обороны дало первые разъяснения о частичной мобилизации. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, какие категории граждан не будут призываться.

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По его словам, под частичную мобилизацию не попадут:

Пенсионеры силовых структур (старше 65 лет или находящиеся в отставке по состоянию здоровья).

Сотрудники оборонно-промышленного комплекса.

Граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья.

Граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо инвалидами I группы.

Граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

Граждане, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

«Количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва», — процитировал Цимлянского «Интерфакс».