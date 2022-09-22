В Минобороны рассказали, кого не будут призывать в рамках частичной мобилизации

Министерство обороны дало первые разъяснения о частичной мобилизации. Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, какие категории граждан не будут призываться.
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По его словам, под частичную мобилизацию не попадут:
- Пенсионеры силовых структур (старше 65 лет или находящиеся в отставке по состоянию здоровья).
- Сотрудники оборонно-промышленного комплекса.
- Граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья.
- Граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо инвалидами I группы.
- Граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.
- Граждане, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
«Количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского резерва», — процитировал Цимлянского «Интерфакс».