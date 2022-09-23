В МЧС рассказали, как опознать мошенника, выдающего себя за сотрудника ведомства

МЧС России сообщило, что в регионах активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников спасательного ведомства. Жертвами этих аферистов стали уже десятки организаций.
«Под видом сотрудников Государственного пожарного надзора злоумышленники были замечены в Башкирии, Омской, Костромской, Тульской, Тамбовской областях, а также в Республике Коми. Мошенники предлагают бизнесменам за деньги избежать проверок в области пожарной безопасности», — передает пресс-служба МЧС.
«Не обходят стороной злоумышленники и простых граждан. Аферисты продают огнетушители и пожарные извещатели в разы превышающие цену в магазине. При отказе купить оборудование угрожают последующими проверками и штрафами».
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Спасатели отмечают, что во время «подворовых обходов» мошенники обычно начинают проверять все и сразу, например электропроводку и газовое оборудование. Потом уговаривают приобрести у них необходимые приборы.
Вот несколько правил как отличить настоящего сотрудника МЧС от злоумышленника:
- о проведении проверки собственнику объекта по закону сообщают заранее, в уведомлении указано проверяющее лицо и сроки проверки;
- ведомство не оказывает платных услуг, сотрудники МЧС России ничего не продают, за отсутствие датчиков или огнетушителей в домах не штрафуют;
- сотрудники ведомства при исполнении всегда находятся в именно форменной одежде и предъявляют служебное удостоверение с фотографией, голографической наклейкой и печатью.
Если вы столкнулись с мошенниками, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы по телефону 02 или 102.