В МЧС рассказали, как опознать мошенника, выдающего себя за сотрудника ведомства

МЧС России сообщило, что в регионах активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников спасательного ведомства. Жертвами этих аферистов стали уже десятки организаций.

«Под видом сотрудников Государственного пожарного надзора злоумышленники были замечены в Башкирии, Омской, Костромской, Тульской, Тамбовской областях, а также в Республике Коми. Мошенники предлагают бизнесменам за деньги избежать проверок в области пожарной безопасности», — передает пресс-служба МЧС.

«Не обходят стороной злоумышленники и простых граждан. Аферисты продают огнетушители и пожарные извещатели в разы превышающие цену в магазине. При отказе купить оборудование угрожают последующими проверками и штрафами».