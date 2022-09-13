В Литве будут судить Михаила Горбачева. Даже после его смерти

Несмотря на то что бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался, дело против него прекращено не будет. Об этом просят родственники четверых погибших 13 января 1991 года, когда советские воинские части штурмовали Вильнюсскую телебашню и Радиотелевизионный комитет. Всего в тот день погибло 14 человек.

После смерти Горбачева 30 августа этого года дело, заведенное на экс-лидера СССР в Вильнюсском суде, было прекращено. Но истцы — родные погибших — написали жалобу в вышестоящую инстанцию.

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«Просят отменить решение Вильнюса участкового суда и решить вопрос по существу. Дело также должно быть приостановлено до выяснения правопреемника или обстоятельств, из-за которых правопреемство не произошло», — цитирует слова представителя Вильнюсского окружного суда Лины Немейкайте издание Аrgumenti.ru.

Жалоба истцов находится в стадии рассмотрения. Суть претензий к Горбачеву заключается в том, что он, являясь в 1991 году главнокомандующим вооруженными силами СССР, не принимал никаких мер для предотвращения агрессии в Литве, не остановив тем самым совершения международного преступления.

Повестка Горбачеву была направлена Вильнюсским окружным судом в 2017 году, однако Россия отказалась вручать ему эту повестку.