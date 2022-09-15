В квитанциях ЖКХ появится новый неприятный пункт: готовьте по две тысячи рублей в месяц

В квитанциях по ЖКХ в самое ближайшее время появится новый не самый приятный пункт. Сейчас идет на этот счет активное обсуждение в Госдуме. В профильных комитетах поправку уже поддержали.

Изменение затронет направление газификации. Граждан хотят обязать устанавливать в свои квартиры специальные устройства, которые называются газоанализаторами, сообщает PRIMPRESS.

Как отметила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, новая статья по расходам не должна стать тяжелым бременем для владельцев квартир. Оплата может быть произведена даже в рассрочку.

Однако каждая установка газоанализатора встанет в сумму от 3,5 до пяти тысяч рублей. Специалисты уже произвели подсчеты. В среднем для одной семьи из трех человек расходы в месяц на газ составят минимум две тысячи рублей.

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Напомним, что газоанализаторы позволяют контролировать расход голубого топлива в квартире, а также следить за тем, чтобы не было утечек газа.