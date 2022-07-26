В квитанции ЖКХ хотят включить еще один пункт

Будущее системы ЖКХ за «умными счетчиками». Вот только всю их цифровую инфраструктуру (сами приборы, сайты, программы, коммуникации) придется кому-то оплачивать.
В Минстрое предлагают включить эти расходы в квитанции на тепло и воду. Соответствующий проект постановления уже готов.
Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что инициатива ведомства может привести к росту общего платежа за коммунальные услуги выше инфляции.
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В министерстве надеются, что новые цифровые системы снизят аварийность инфраструктуры ЖКХ и повысят срок ее службы.
Там же отметили, что предлагаемые поправки не повлияют на величину тарифов на коммуналку, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце каждого года распоряжением правительства.