В квитанции ЖКХ хотят включить еще один пункт

Речь идет о плате за «умные счетчики».
Квитанция ЖКХ

А вы согласны, что граждане должны оплачивать цифровизацию ЖКХ? Фото: Global Look Press

Будущее системы ЖКХ за «умными счетчиками». Вот только всю их цифровую инфраструктуру (сами приборы, сайты, программы, коммуникации) придется кому-то оплачивать.

В Минстрое предлагают включить эти расходы в квитанции на тепло и воду. Соответствующий проект постановления уже готов.

Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что инициатива ведомства может привести к росту общего платежа за коммунальные услуги выше инфляции.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В министерстве надеются, что новые цифровые системы снизят аварийность инфраструктуры ЖКХ и повысят срок ее службы.

Там же отметили, что предлагаемые поправки не повлияют на величину тарифов на коммуналку, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце каждого года распоряжением правительства.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  