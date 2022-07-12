В это трудно поверить, но аналитики настаивают! Сколько будет стоить евро в ближайшее время

Курс евро и доллара впервые за 20 лет сравнялся, на вторичных торгах Мосбиржи относительно рубля валюты продемонстрировали цифру в 59 рублей 30 копеек.

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Многие аналитики уверены, что это не предел, евро будет падать и дальше. Дело в том, что экономика США из-за наличия в стране энергоносителей оказалась более стабильной, чем страны Европы, отсюда и результат.

«Легко можно представить, что евро подешевеет до 90 центов, то есть окажется еще на 10 процентов ниже, и по котировке это будет 0,9 по паре евро-доллар», — высказался директор лаборатории SberIndex Николай Корженевский.

Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков и вовсе полагает, что евро может опуститься до 80 центов, поскольку в Европе наблюдается рост цен производителей в районе 30 с лишним процентов.

Источник: «Лента.ру»

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