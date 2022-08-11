В два раза: МРОТ в стране хотят увеличить

В Госдуме предлагают повысить минимальный размер оплаты труда в России. Об этом сообщают «Известия».

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Речь идет о минимально допустимой величине, ниже которой зарплаты в стране не должны существовать. В настоящее время МРОТ составляет 15 279 руб. если инициатива по его повышению будет принята, то с 1 января 2023 года он повысится в два раза — до 30 тысяч рублей. Это позволит сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности в стране.