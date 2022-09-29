«В босоножках, капронки торчат! На селе пойдет»: Пугачева в платье-занавеске козырнула упитанными ножками

Алла Пугачева в браке с шоуменом Максимом Галкиным* заметно похорошела. Примадонна скинула больше двадцати килограммов, обновила звездный гардероб, прическу, сняла парик и помолодела лет на десять. При этом певица стала вести более спокойный и размеренный образ жизни. Поселилась в подмосковном замке в деревне Грязь, стала воспитывать двойняшек Гарри и Лизу. Детей им с юмористом родила суррогатная мама.

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В Сети всплыло раритетное фото Аллы Пугачевой. В ту пору она еще не думала сидеть на диетах и недоедать. Певица предстала в кадре вместе с кумом Игорем Николаевым. Пугачева покрасовалась в разляпистом платье-занавеске, щегольнув упитанными ножками. Примадонна примерила тонкие капроновые колготки с открытыми розовыми босоножками в кукольном стиле на каблучке.