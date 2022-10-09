В ближайшее время платежная система «Мир» заработает еще в одной стране

Боясь попасть под санкции США, отдельные страны с недавних пор перестали работать с российской платежной системой «Мир». К ним относятся Турция, Казахстан, Вьетнам и, предположительно, Армения. Однако вопросы бизнеса и экономической выгоды начинают превалировать над искусственно созданными запретами.

Одними из первых этим озаботились египетские отельеры и предприниматели. Они потребовали скорейшего завершения процедур по принятию рубля в качестве торговой валюты, чтобы с началом зимнего туристического сезона уже можно было применять (официальные) соотношения между российским рублем и египетским фунтом. Об этом сообщила независимая ежедневная газета Египта «Аш-Шурук».

Однако Центробанк страны пока не подтвердил, что получил распоряжение по внедрению российской платежной системы.

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