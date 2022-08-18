В бархатный сезон: цены на турпутевки в России начали падать

Отпуск осенью россиянам обойдется дешевле, чем в высокий сезон. Об этом сообщил сайт ТурПром, обрадовав пакующих чемоданы соотечественников.

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Причина дешевеющих и доступных турпакетов в том, что начинается учебный год. Семьи покидают курорты и готовятся вести детей в школу — доля таких туристов снижается с 70 до 43%.

На фоне падения спроса снижается и цена. К примеру, сообщается, что путевки в Турцию подешевели на 50%, в Тайланд — на 37%. Российские курорты тоже упали в цене: Крым — на 51%, Сочи и в Абхазия — на 27% и 34% соответственно.