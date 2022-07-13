В августе россиянам пообещали единовременную выплату в 67 тысяч рублей

Россияне в августе смогут получить сразу 67 тысяч рублей на свою банковскую карту. Деньги поступят разово на счета тех, кто имеет право на соответствующее пособие. Речь идет о выплате для семей с детьми от восьми до семнадцати лет, у которых низкий официальный доход.

На портале Госуслуг сообщается, что деньги в полном объеме будут выплачены семьям, которые не получали данное социальное пособие с апреля.

Если оформить пособие в июле, то единовременно придет около 54 тысяч рублей за прошедших четыре месяца. Подав заявление в августе, можно рассчитывать на 67 505 рублей.

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Напомним, что главное условие выплаты от государства — среднедушевой доход семьи не должен быть больше прожиточного минимума. Сейчас он составляет 13 919 рублей.

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