В августе пенсионерам пообещали сразу две значительные надбавки

Российские пенсионеры получат в августе значительную прибавку к пенсии. Причем части пожилых людей доплаты поступят сразу за два месяца.

По словам пенсионного эксперта Сергея Волкова, деньги получат граждане, которые получают свои выплаты по линии Министерства обороны и различных силовых ведомств. Для них сейчас утверждена внеочередная индексация пенсий в размере десяти процентов.

Как заметил эксперт, индексация пенсий для таких людей назначена задним числом – с 1 июня. В августе, как сказал Волков, придет повышенная на десять процентов пенсия. После перерасчетов за июнь и июль будут дополнительно две прибавки к пенсии, сообщает primpress.ru.

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Напомним, что повышение пенсий для некоторых групп граждан сначала одобрили депутаты Госдумы. Позже - в Совете Федерации. Указ подписал президент.