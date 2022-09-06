В Амстердам за 7 тысяч рублей: у россиян появилась еще одна возможность добраться до Европы

Примечательно, что теперь появилась информация, что в 2023 году будут запущены новые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Нидерландская компания KLM Royal Dutch Airlines предложила российским туристам отправится в Амстердам.

Так, авиакомпания с 18 июля 2023 года начнет выполнять рейсы из Москвы (трижды в день) и Санкт-Петербурга (дважды в день) в Амстердам. Перевозчик забронировал за собой право на эти слоты на случай изменения геополитической ситуации.

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«Билеты доступны для покупки в системе бронирования. Но туристам важно понимать, что если ситуация не поменяется, то рейсы будут просто отменены», — заявил управляющий директор сервиса для путешественников «Портретикс.ру» Александр Мишин.

Отмечается, что билеты в экономкласс на рейс из Москвы в столицу Голландии можно приобрести за 7,3 тысячи рублей, из Петербурга перелет обойдется дешевле — от 6,6 тысячи рублей, пишет Lenta.